Auto sfonda il guard rail sulla Messina-Palermo e termina in una scarpata, ferito il conducente

E' ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita il conducente dell'auto che la scorsa notte intorno alle 2 ha sfondato il guard rail sulla A20 all'altezza di Falcone in direzione Messina. La vettura dopo il violento impatto con le barriere, dopo essersi ribaltata, si è fermata in un terrapieno. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale dal 118. L'auto della quale si trovava alla guida appartiene ad un istituto privato di vigilanza. Agenti della polstrada di Barcellona intervenuti sul posto, stanno accertando le cause dell'incidente che sembrerebbe essere stato autonomo