A Rometta una stazione sismica studia le attività nell’arcipelago delle Isole Eolie

Osservazioni e rilievi volti a una maggiore conoscenza del territorio. A Rometta Marea è operativa dallo scorso mese di aprile una stazione sismica a larga banda per studi sismologici avanzati relativi all’area compresa tra le Isole Eolie e il settore tirrenico prospiciente il comune di Rometta. La postazione è stata installata nell’ambito di un progetto di ricerca multidisciplinare dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, denominato Pianeta dinamico 2023-2025 “Caveat”.

Altre stazioni sono state invece posizionate nelle Isole Eolie, ad Alicudi, Filicudi, Salina, Panarea, Lipari e Vulcano, e nell’area tirrenica a Gioiosa Marea. Tra gli obiettivi principali del progetto, come riferisce Antonio Scaltrito, ricercatore Ingv dell'Osservatorio etneo Catania, vi è quello di utilizzare le conoscenze sismologiche di dettaglio per studi di tomografia crostale. Ovvero, sono già state avviate nuove ricerche per la determinazione accurata delle velocità delle onde sismiche che si propagano all’interno della crosta tirrenica.