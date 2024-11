Rassegna stampa 12-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, gambizzò un giovane davanti a un locale per difendere il figlio: 54enne condannato a 12 anni

IN EVIDENZA

Stromboli, dall’incendio del 2022 ad oggi: quei ritardi che fanno male quanto il fango

Lo “spaccavetrine” di Messina: disposta una perizia

Tentata estorsione aggravata sui Nebrodi: condanna confermata per Liuzzo Scorpo

L'APPELLO

Povera, malata, dorme alla stazione. Il dramma di Alessandra che chiede al comune di Barcellona: “Datemi almeno la residenza”

IN PROVINCIA

Slittano i lavori del Ponte Mela: soffrono ancora Milazzo e Barcellona

Patti, una crisi idrica senza precedenti: impossibile intervenire ovunque