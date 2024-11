Messina, rogo di auto in una concessionaria di Mili. Indagini in corso

Intorno alle due di notte, un incendio è divampato nel piazzale espositivo di una concessionaria d’auto nella zona sud di Messina, a Mili. Sei autovetture sono state avvolte dalle fiamme, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina per evitare il propagarsi del fuoco.

Sul luogo era presente anche una pattuglia della Polizia di Stato. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, e non si esclude al momento alcuna ipotesi, inclusa quella di un possibile atto doloso. L’area è stata bonificata e messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, che hanno terminato l’intervento intorno alle quattro del mattino.