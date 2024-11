Messina, scontro auto-scooter a Giostra: un giovane in prognosi riservata

Un pauroso incidente si è verificato ieri pomeriggio sul viale Giostra, all’altezza dell’ex ospedale psichiatrico Mandalari. Ad avere la peggio, nello scontro tra un’auto e uno scooter, un giovane di 22 anni che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papardo dove è stato sottoposto ad un delicato intervento per le ferite riportate. I medici si sono riservati la prognosi. Sono rimaste ferite in modo meno grave sia la giovane di 20 anni che era a bordo dello scooter che la conducente dell’auto. Entrambe sono state trasportate in ambulanza e medicate rispettivamente al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino” e all’ospedale Papardo.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale che ha effettuato i rilievi e sentito diverse persone. In prima battuta sono intervenuti gli agenti della sezione motociclisti. Tutto è accaduto intorno alle 18, all’incrocio tra il viale Giostra e la via Monte Vettore, all’altezza della struttura che ospita la “Cittadella della salute” nell’ex ospedale psichiatrico Mandalari. I due giovani erano a bordo di uno scooter Yamaha T-Max. Secondo quanto è stato accertato, erano giunti poco prima dell’incrocio tra il viale Giostra e la via Monte Scuderi, quando, per cause che sono ancora da accertare, si sono scontrati con un’Alfa Romeo Mito condotta da una donna. L’impatto è stato violento, il giovane alla guida dello scooter è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto. Soccorsi da alcune ambulanze del 118 i tre feriti sono stati portati al Papardo e al Policlinico per essere sottoposti ad accertamenti e controlli. A preoccupare maggiormente, fin dal primo momento, le condizioni del giovane che era alla guida dello scooter. È arrivato al pronto soccorso in codice rosso e sottoposto ad un intervento chirurgico. I medici si sono riservati la prognosi. Meno serie le ferite riportate dalla ventenne che era con lui sullo scooter che è stata trasportata al Policlinico, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Infine ha riportato una contusione alla mano la conducente dell’automobile. Per tutti tanta paura ed un forte choc. L’incidente ha avuto anche uno strascico polemico anche sui social. Qualcuno commentando quanto accaduto sul viale Giostra, ha lamentato che in quella zona, da qualche giorno, non funzionano regolarmente i semafori. Anche su questo aspetto, molto probabilmente, dovranno fare chiarirezza gli accertamenti della polizia municipale. Il grave incidente ha riportato ancora una volta in primo piano la questione della sicurezza stradale e gli appelli alla prudenza che non possono cadere nel vuoto.