Meteo, maltempo a Messina e provincia: scatta l’allerta arancione, scuole chiuse in alcuni centri della Ionica

Prevista una nuova ondata di maltempo nella giornata di oggi. Il bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico emanato ieri pomeriggio dalla Protezione civile regionale ha stabilito un livello di allerta meteo arancione, con fase di preallarme, sulla parte nord orientale dell’Isola e in particolare sul versante jonico. Già da ieri sera erano state previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, e i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. I sindaci di 25 comuni della zona jonica e della valle dell’Alcantara hanno deciso di chiudere le scuole allo scopo di tutelare le popolazioni scolastiche dai rischi presenti sul territorio, soprattuto in alcune aree attraversate dai torrenti, firmando le ordinanze che dispongono la sospensione delle attività didattiche.

Scuole chiuse in molti comuni

Niente lezioni nei comuni di Taormina, Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d’Agrò, Sant'Alessio Siculo, Limina, Antillo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti e Motta Camastra. Lezioni regolari negli altri centri. I sindaci, che in alcuni casi hanno attivato i Centri operativi comunali come richiesto dalla Protezione civile regionale, hanno inviato i cittadini a prestare la massima attenzione, evitando di sostare o pernottare in locali seminterrati o situati al piano strada in zone a rischio esondazione, accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, non transitare a sostare su ponti, passerelle, argini di torrenti e sottopassi e uscire da casa solo se necessario.