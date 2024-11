Tuffo nella storia, Messina saluta il treno della Fondazione FS | VIDEO

L'evento odierno rientra nel programma della sesta edizione dei treni storici in Sicilia promossa dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo in collaborazione con Fondazione FS e Fs Treni Turistici Italiani. Il calendario di 33 appuntamenti da settembre a dicembre è stato presentato a inizio settembre a Palermo.

Giunti in riva allo Stretto i viaggiatori, accompagnati da guide locali, hanno visitato alcuni dei monumenti principali della città: il Duomo con il campanile dotato di un grandioso orologio astronamico e il Museo Regionale. Alle ore 15.57 è prevista la partenza del treno storico di ritorno da Messina per Catania.

Un tuffo nella storia del trasporto ferroviario in Sicilia è possibile salendo sui treni storici . Una opportunità offerta dalla Fondazione Fs italiane. A Messina molto partecipato l'evento di questa mattina: l’arrivo della locomotiva elettrica con carrozze terrazzini e centoporte degli anni ‘30. Il treno, partito da Catania alle 8,08, è arrivato alla stazione di Messina alle 10,30.

Dal 2018 sono oltre 20mila i turisti che hanno utilizzato i treni storici per visitare borghi, parchi archeologici e luoghi d’arte in Sicilia, 7400 solo nel 2023.

Il programma dei treni storici 2024 in Sicilia prevede 33 appuntamenti: è iniziato il 14 settembre per concludersi domenica 8 dicembre.

Tra le destinazioni previste Agrigento ed il suo impareggiabile Parco Archeologico della Valle dei Templi, Santo Stefano di Camastra e Caltagirone con dei tour alla scoperta delle ceramiche, Siracusa ed il centro storico dell’antica Ortigia, Castelvetrano ed il maestoso Parco Archeologico di Selinunte, la barocca Modica in occasione dell’annuale festa del cioccolato, con partenza da Palermo, Messina e Catania.