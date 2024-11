Sant’Angelo di Brolo, cade in servizio: ferito il comandante Casella

Il comandante della Polizia locale di Sant’Angelo di Brolo, l’ ispettore Michele Casella, è rimasto vittima venerdì scorso di un incidente mentre, in servizio, effettuava un sopralluogo nella contrada Perrizzi.

Secondo quanto ricostruito il comandante, nella mattinata dello scorso 8 novembre, assieme ad un collega, mentre stava effettuando accertamenti legati a compiti istituzionali, ispezionando un fossato comunale e un cunettone di scolo delle acque piovane, sarebbe improvvisamente scivolato precipitando nella attigua scarpata per alcuni metri e riportando ferite di una certa entità.

Immediatamente scattato l’allarme, grazie alla presenza di alcuni colleghi che pur assistendo a quanto stava accadendo nulla hanno potuto fare, l’ispettore Michele Casella è stato sulle prime, immediatamente soccorso sia dal collega che da alcuni operai del Comune in quel momento impegnati in un cantiere allestito nella zona, coordinati dal vice sindaco Pippo Palmeri che era con loro.