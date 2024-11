Previsioni di maltempo in arrivo nel Messinese: scatta l’allerta arancione, scuole chiuse in alcuni centri della ionica

Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nel Messinese, a causa delle condizioni meteorologiche avverse attese a partire dal pomeriggio di oggi e per le prossime 24-36 ore. Le previsioni indicano “precipitazioni sparse” e temporali intensi, con rovesci di forte intensità, accompagnati da frequenti attività elettriche e violente raffiche di vento. L’allerta è valida fino alle ore 24 dell’11 novembre. A seguito dell’avviso, i sindaci di alcuni Comuni della costa jonica hanno già attuato misure preventive: i primi cittadini di Santa Teresa di Riva, Letojanni e Savoca hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 11 novembre, al fine di garantire la sicurezza degli studenti e delle famiglie.

È probabile che ulteriori Comuni della zona adottino la stessa desion nelle prossime ore, mentre si monitora l’evolversi della situazione meteorologica. La Protezione civile invita i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari e ad adottare tutte le misure di precauzione necessarie, specie nelle aree a maggior rischio di allagamenti o frane. Le squadre di emergenza sono già in stato di preallarme, pronte a intervenire in caso di necessità.