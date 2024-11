Messina, ‘programmano’ una maxirissa a piazza Cairoli ma l'intervento della Polizia li fa dileguare. L'ex Garante: “Povertà educativa disarmante”

“Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, se non fosse intervenuta repentinamente la Polizia sarebbe finita molto male”. La denuncia è di Angelo Fabio Costantino, ex garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Messina. “Una trentina di ragazzini - rivela Costantino sui social - stava prendendo le misure per una maxi rissa. Al suono delle sirene si sono dileguati. Tra di loro tante ragazzine e infraquattordicenni. Piazza Cairoli, non è sicura. Non bastano i presidi delle forze dell’Ordine, che in questa ed in altre occasioni sono stati efficientissimi, bisogna lavorare nelle scuole sulla povertà educativa e sulla dispersione scolastica. Dai dati statistici ufficiali all’amara realtà di chi lavora sul territorio. Quanti frequentano regolarmente la scuola? Se non sono a scuola sono sulla strada - conclude Costantino -, dove possono imparare solo a fare a botte”.