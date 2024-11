La Protezione civile su Stromboli: «Dichiarare l’emergenza nazionale»

«Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha chiesto alla giunta di Governo regionale di approvare la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per l’intera isola di Stromboli, facendo propria la mia richiesta, avanzata subito dopo l’evento alluvionale del 19 e 20 ottobre e sollecitata dopo quello del 6 novembre».

Lo evidenzia il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. Come è noto, l’evento alluvionale, verificatosi il 19 e 20 ottobre, ha generato nell’isola colate detritiche, franamenti e esondazioni delle linee di impluvio, coinvolgendo anche la frazione di Ginostra, che era, invece, rimasta indenne dall’alluvione che il 12 agosto 2022 aveva colpito duramente solo l’abitato di Stromboli. Quest’ultimo abitato è stato anche interessato, violentemente, dall’evento alluvionale del 6 novembre.

«Al momento – sottolinea Gullo –, sono in corso i primi interventi di somma urgenza per ripulire le strade, le abitazioni e le attività economiche che sono state invase dai detriti. Ma è necessario garantire l’esecuzione di interventi urgenti a protezione degli abitati delle due frazioni dell’isola, in attesa della definizione dei lavori già previsti nell’ambito dell’emergenza del 2022, scaduta il 30 agosto scorso».