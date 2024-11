Tentata rapina in supermercato a Messina, arrestato anche un complice: è un 34enne di Reggio Calabria

A Messina, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne di Reggio Calabria, ritenuto responsabile di una tentata rapina in un supermercato del centro cittadino, in concorso con un complice di 37 anni, messinese, già fermato il 16 ottobre. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura.

Il tentativo di rapina risale al 19 settembre, quando una chiamata al numero di emergenza 112 segnalava due persone, una delle quali armata di pistola, intente a compiere una rapina in un supermercato. I rapinatori, giunti sul posto a bordo di uno scooter e con il volto coperto, si sono impossessati del registratore di cassa. Grazie all'intervento tempestivo e coraggioso di una dipendente del negozio, che è riuscita a fermare uno dei malviventi e a riprendere il cassetto del registratore di cassa, il furto del denaro è stato impedito.