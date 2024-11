Controlli dei carabinieri a Messina: 10 denunciati e 6 segnalati per droga e furto di energia

Durante i controlli, sono state identificate oltre 50 persone e verificati più di 40 veicoli , con diverse contestazioni per violazioni al codice della strada . Due persone sono state denunciate per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti , e altre due per guida senza patente con recidiva. A seguito di perquisizioni, sono scattate due denunce per possesso di un coltello vietato e di un grosso bastone senza giustificato motivo. Un ulteriore conducente è stato contravvenzionato per guida sotto l’effetto di alcol, con livelli al di sotto della soglia penale, e segnalato alla Prefettura.

I controlli sulle persone sottoposte a misure restrittive hanno portato alla denuncia di due persone per violazione agli obblighi di sorveglianza speciale e di un'altra per evasione. Inoltre, in due sono stati deferiti per furto aggravato di energia elettrica, con allacci abusivi ai contatori delle loro abitazioni, realizzati tramite bypass per sottrarre energia dalla rete pubblica.

Nell’ambito dell’attività antidroga, sei giovani, di età compresa tra 23 e 35 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, trovati in possesso di marijuana, hashish e cocaina per uso personale. Le sostanze sono state sequestrate e inviate al R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.