Ponte Stretto di Messina: firmata intesa con Ansfisaper progettazione sistemi monitoraggio

Il sistema di monitoraggio dell’Opera di attraversamento assume una notevole rilevanza per il corretto funzionamento in esercizio della stessa lungo tutta la sua vita utile, a partire dalle fasi di realizzazione. ANSFISA ha nella sua mission, tra l’altro, la promozione della sicurezza e della vigilanza sulle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali e sugli impianti fissi.

Questo pomeriggio il Direttore di ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Domenico Capomolla e l’Amministratore delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci , hanno firmato un protocollo d’intesa a margine di un convegno organizzato dalla stessa ANSFISA a Bologna. Il protocollo d’intesa è volto a stabilire un organico rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Stretto di Messina e l’Agenzia, inerente lo sviluppo della progettazione esecutiva dei sistemi di monitoraggio del Ponte durante la redazione del progetto esecutivo.

Con le sue attività di regolamentazione normativa e di pianificazione e sviluppo del monitoraggio, che si affiancano all’attività operativa di controllo che svolge sul campo, ANSFISA svolge un ruolo di stimolo e di supporto per gli operatori, che sono tenuti ad assicurare la sicurezza delle infrastrutture che gestiscono, attraverso un percorso di responsabilizzazione sempre più compiuta e orientata ad un’azione costante di minimizzazione dei rischi. Nell’ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva del ponte sullo Stretto di Messina, una parte importante riguarderà la progettazione del sistema di monitoraggio dell’Opera per il corretto funzionamento durante l’esercizio lungo tutta la sua vita utile, a partire dalle fasi di realizzazione. L’obiettivo del protocollo è quello anticipare la collaborazione con ANSFISA fin dalla progettazione esecutiva, rimarcando l'impegno di prestare la massima attenzione alla promozione della sicurezza e della vigilanza sulle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali. In questo quadro il ponte si conferma un grande laboratorio scientifico di ricerca avanzata.