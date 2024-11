Messina, l'operazione di Santa Lucia sopra Contesse: "evade" senza farsi notare dal carcere di Catania, rintracciato dopo 12 ore

Era tra i 24 arrestati della recente operazione condotta dalle forze dell'ordine a Santa Lucia sopra Contesse dove sono state individuate tre distinte organizzazioni criminali che utilizzavano come base operativa dello spaccio anche un edificio abusivo, presso il quale era stato installato un sofisticato sistema di videosorveglianza. Si tratta di Nicolò Passeri, di 23 anni. Ma il suo arresto era durato davvero poco: perché una volta trasferito al carcere di Piazza Lanza a Catania era riuscito ad "evadere", approfittando probabilmente di un attimo di distrazione. Nel momento in cui gli agenti si sono accorti dell'assenza nella fase della conta hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza e si sono accorti di come Passeri si fosse allontanato indisturbato. A quel punto è scattato l'allarme e il 23enne è stato rintracciato dopo circa 12 ore a casa di un parente. Grande lavoro del nucleo operativo della polizia penitenziaria di Messina che ha lavorato sotto il coordinamento del nucleo investigativo regionale di Palermo.