Messina: il maltempo sferza la costa ionica, disagi su A18 e strade provinciali

Provoncia di Messina divisa in due sotto il profilo meteo. Sole e temperature miti sulla tirrenica e in città, nubifraggi sulla ionica. Questa mattina un’intensa ondata di maltempo ha colpito zona costiera a sud di Messina, portando piogge torrenziali, forti venti e temporali che stanno causando notevoli disagi ai cittadini e alla viabilità. Le località costiere e l’entroterra sono state particolarmente interessate, con allagamenti segnalati in diverse zone, specialmente nelle aree più basse e nei pressi di corsi d'acqua. I comuni di Letojanni, Giardini Naxos e Santa Teresa di Riva sono tra i più colpiti, con strade e sottopassi allagati che hanno costretto alla chiusura temporanea di alcuni tratti viari. Allagamenti si registrano lungo un vasto tratto della A18 tra Taormina e Fiumefreddo.

Le autorità locali raccomandano massima prudenza alla cittadinanza e invitano a evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle zone a rischio di smottamenti e frane. Squadre di volontari e mezzi di emergenza sono operativi per monitorare la situazione e intervenire nei punti critici.