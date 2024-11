Messina "ciclabile"? Il Comune ci prova e paga il 50%: si potranno acquistare circa 800 bici e 300 monopattini

Messina ci ha provato con la persuasione culturale, poi aumentando le piste ciclabili e ora si gioca la carta dell’acquisto dei mezzi. Cambiare o anche solo introdurre nuovi stili di mobilità in una città intimamente dipendente dalle automobili è un processo che ha bisogno di tempi e sedimentazione non immediati. Le piste ciclabili cittadini non sono molto battute. Non sono particolarmente frequentate per ragioni diverse. Ma ci sono. Non si può dire, nel 2024 che, siccome non sono molto utilizzate, andrebbero smantellate. Perché è anche vero che se non ce ne fossero avremmo una propensione all’uso della bici ancora inferiore. Tutte le buone pratiche europee indicano nel mezzo a due ruote, a maggior ragione se sostenuto dalla tecnologia elettrica o della pedalata assistita, una valida alternativa, non solo alle auto ma anche al mezzo pubblico che ha orari e percorsi prestabiliti che possono non sempre combaciare con le esigenze di chi si muove in città. Da una parte una necessità per alleggerire il peso dell’inquinamento, dall’altra quella di accelerare e “personalizzare” gli spostamenti.

E se i dati più recenti dicono che solo una percentuale sotto l’uno per cento dei tragitti verso lavoro o scuola vengono coperti in bici (a piedi il 14%), allora per elevare questi dati il Comune vuole mettere mano al portafogli e sostenere l’acquisto di bici e monopattini. Con mezzo milione di euro è pronto a pagare fino al 50% del costo di mezzi per uso urbano non sportivo. Il limite massimo è di 565 euro per le biciclette e 255 per i monopattini. Per poter ottenere il rimborso (il mezzo va pagato intanto per intero) va presentata una fattura sulla piattaforma del progetto Muovime, realizzata dall’Università di Messina, partner dell’iniziativa. Ma soprattutto l’azienda, l’ente per cui si lavora, o l’ordine professionale a cui si appartiene, devono essere convenzionati con il Comune. L’acquisto dovrà avvenire dopo il 18 novembre, la stipula della convenzione anche dopo. In termini operativi occorre registrarsi sul sito https://muovime.comune.messina.it . Si dovrà scaricare l'avviso pubblico e acquistare la bici o il monopattino, avendo cura di acquisire dal venditore i documenti indicati nell'avviso. Poi accedere alla piattaforma e a partire dal 1 dicembre inserire la documentazione richiesta necessaria per il rimborso. La proiezione è che potranno essere acquistate con il supporto del 50% del costo, 800 bici e 300 monopattini. E 1.100 mezzi in più sicuramente faranno innalzare la soglia decimale di spostamenti in città oggi dominata dalle auto.