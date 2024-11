Messina: ancora acqua gialla dai rubinetti in zona sud, interviene il consigliere della terza circoscrizione Cacciotto

Da mesi i residenti della zona centro sud di Messina segnalano la fuoriuscita di acqua gialla dai rubinetti, cosa che sta accandendo anche negli ultimi giorni. Una problematica che il consigliere della terza circoscrizione Alessandro Cacciotto ha recentemente denunciato agli organi competenti.

"Nonostante il dialogo quotidiano con il nuovo presidente di AMAM, scrive in una nota Cacciotto, il problema dell’ “acqua gialla” rimane irrisolto e diffuso in molte aree, tra cui il Rione Gazzi, Valle degli Angeli, e diverse vie centrali come via San Cosimo, via Vittorio Veneto, via Umbria e via Abruzzi.

Il consigliere rende noto di aver sollecitato più volte AMAM per una soluzione, senza risultati concreti. "Non si può continuare a trattare la questione come se interessasse solo poche famiglie" ha affermato, sottolineando come diversi cittadini abbiano cercato invano di contattare l’azienda per denunciare il problema. La municipalità, ha aggiunto il consigliere, è disposta a collaborare con AMAM, ma chiede che si intervenga in tutte le vie e i quartieri interessati. Il consigliere ha inoltre auspicato che il presidente di AMAM, insieme ai tecnici, si rechi nelle zone colpite per trovare finalmente una soluzione definitiva a questa emergenza.