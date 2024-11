Macellazione clandestina sui Nebrodi: in appello restano solo tre condanne per l'indagine "Gamma Interferon" I NOMI

Viene ulteriormente ridimensionato in appello il quadro giudiziario dell’operazione "Gamma Interferon", ovvero l’indagine dei poliziotti del commissariato di Sant’Agata di Militello, all'epoca guidato dal vice questore Daniele Manganaro, che si occupò per mesi di un vasto giro di macellazione clandestina e delle zoomafie nel vasto teritorio dei Nebrodi, anche in ottica delle frodi comunitarie.

La sezione penale della Corte d’Appello di Messina presieduta dal giudice Francesco Tripodi ha ridimensionato infatti tre condanne rispetto al primo grado, con l'esclusione di alcune accuse per quasi tutti gli imputati, e ha deciso anche alcune assoluzioni totali.

Ecco il quadro complessivo. Condanna a 3 anni di reclusione per Salvatore Biagio Borgia, a 2 anni e 2 mesi e 800 euro di multa per Nicolino Gioitta, a un anno e 4 mesi e 800 euro di multa per Giovanni Girbino, con la concessione delle attenuanti generiche e il beneficio della sospensione della pena. Tutti e tre hanno poi registrato alcune assoluzioni parziali.