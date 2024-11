In provincia di Messina proseguono gli incontri dei carabinieri per sensibilizzare gli anziani contro le truffe

Il comando provinciale dei carabinieri di Messina ha intensificato la propria campagna di sensibilizzazione contro le truffe, rivolta in particolare alla popolazione anziana. Gli incontri informativi, che si stanno tenendo sia nel capoluogo che nei comuni della provincia, mirano a rafforzare la consapevolezza delle persone più vulnerabili sui rischi di raggiro, un fenomeno purtroppo in crescita. Nell’ambito dell’iniziativa, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno organizzato nei giorni scorsi un incontro presso l’oratorio della Chiesa Madre di Tusa. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi anziani, alcuni dei quali accompagnati dai propri familiari, dimostrando l'importanza di coinvolgere anche le generazioni più giovani per sensibilizzare e proteggere i propri cari.

Durante l'incontro, i militari hanno offerto consigli pratici su come evitare le truffe, che spesso si verificano tramite individui che si presentano come falsi rappresentanti delle forze dell’ordine o come sedicenti avvocati. I Carabinieri hanno ribadito ai presenti di non esitare a segnalare situazioni sospette chiamando il numero di emergenza 112. La denuncia immediata è essenziale per consentire interventi rapidi e prevenire ulteriori truffe.Un aspetto cruciale sottolineato dai Carabinieri è stato l’invito a superare il senso di vergogna che, talvolta, trattiene le vittime dal denunciare le truffe subite. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per fermare questi reati: segnalare subito persone sospette o dinamiche anomale permette alle forze dell’ordine di intervenire in modo efficace.A supporto dell’incontro, sono stati proiettati filmati informativi realizzati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e distribuite brochure con consigli utili su come riconoscere e prevenire le truffe. L’iniziativa ha riscosso un forte interesse tra i partecipanti, contribuendo a diffondere maggiore consapevolezza e senso di protezione nelle fasce più anziane della popolazione.