I treni nello Stretto: 125 anni di storia. Domenica un tuffo nel passato del trasporto ferroviario in Sicilia

La ricorrenza dei defunti rievoca anche altri anniversari a Messina. Era il primo novembre del 1899, esattamente 125 anni fa, quando sui ferry-boats ( navi munite di rotaie) venivano caricate le prime carrozze dei treni.

La particolare ricorrenza è stata ricordata dall’Associazione Ferrovie Siciliane (Afs) di Messina, la quale ha voluto suggellare il 125esimo anniversario dell’avvio del servizio di traghettamento tra le due sponde dello Stretto di Messina, pubblicando un’antica foto del Cariddi condivisa dai soci e non solo. Si tratta del piropontone gemello dello Scilla - entrambi progettati dall’ingegnere navale Antonino Calabretta - a bordo del quale venne traghettato il primo treno con rotta Reggio Calabria . Il Cariddi arrivò nelle acque dello Stretto l’1 novembre del 1899. «Non erano ancora nate le Ferrovie dello Stato - spiega il presidente dell’associazione Roberto Copia - che già la nave traghetto Cariddi con propulsione a pale rotanti laterali che la rendeva simile ad un battello come quelli che solcano le acque dei grandi fiumi per esempio il Mississipi, trasportava le prime carrozze da Messina a Reggio Calabria. In 125 anni di navigazione intorno allo Stretto, i nomi delle navi si sono spesso ripetuti».