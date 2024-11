Arsenico nella galleria Sciglio a Nizza: disposto il sequestro di una vasca d'accumulo

Nel corso delle operazioni di scavo della galleria Sciglio eseguite presso il cantiere ubicato tra i comuni Nizza di Sicilia e Roccalumera e afferente i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania (tratta Giampilieri- Fiumefreddo - 2°lotto) eseguiti dal "Consorzio Messina Catania Lotto Nord", sono state ritrovate nelle terre e rocce da scavo concentrazioni di arsenico oltre le soglie consentite dalla legge.

Il materiale inerte contaminato, quantificato in circa 14.000 tonnellate, non potendo essere gestito come "terra e roccia da scavo" e dunque riutilizzato, è stato collocato in vasche di calcestruzzo in attesa di essere smaltito in discariche autorizzate o gestito presso appositi classificati come "rifiuti speciali non pericolosi".

A seguito di tale rinvenimento, i lavori di scavo sono stati autonomamente sospesi, a eccezione di una minima attività necessaria ad evitare problemi tecnici alla Talpa TMB.