Sant’Agata Militello, nuovo uso dell’ex colonia di Iria: diventerà una cittadella per disabili

Dovrebbero essere avviati ad inizio del nuovo anno gli attesi lavori di rigenerazione urbana dell’ex colonia di Iria di Sant’Agata Militello.

Opere, lo ricordiamo, finanziate dal “Pnrr” nell’àmbito dei Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Messina, con 21,6 milioni di euro destinati alla riconversione dell’ex colonia in una cittadella dedicata a persone con disabilità e soggetti fragili, dotata di strutture e servizi per l’assistenza e le attività inclusive.

Ad indicare l’orizzonte temporale per l’avvio del cantiere, inserito nel piano provinciale complessivo denominato “Dopo di noi”, è l’ex direttore generale di Palazzo dei Leoni Salvo Puccio. «Contiamo di cominciare i lavori entro febbraio o marzo 2025 – ha detto Puccio –. Abbiamo chiesto al ministero ed è stata concessa la proroga dei termini previsti per ultimazione e collaudo al 2027 per cui puntiamo a recuperare i ritardi dovuti alla parte amministrativa che deve fare il proprio corso per acquisire i pareri di tutti gli enti interessati».

Stime e tempistiche confermate anche dal rup, l’ing. Rosario Bonanno, che illustra alla “Gazzetta del Sud” lo stato di avanzamento dell’iter in corso per l’approvazione del progetto esecutivo.

«Si è reso necessario richiedere ai progettisti alcune integrazioni all’elaborato esecutivo che era stato consegnato, sulla scorta di indicazioni espresse da vari enti tra cui Genio civile e Sovrintendenza – dice il funzionario della Città metropolitana –. Modifiche condivise anche da parte mia per cui è stata chiesto di rendere il progetto conforme a tali richieste. Il progetto rimodulato sarà consegnato entro una decina di giorni e sarà immediatamente sottoposto alla conferenza dei servizi, in atto sospesa proprio nelle more delle modifiche all’elaborato, per l’approvazione definitiva. Allo stesso tempo siamo in contatto con la società affidataria del servizio di verifica per le attività di loro competenza».