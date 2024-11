Rassegna stampa 07-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, sequestrato un patrimonio di 400mila euro: provvedimento contro Giovanni Maiorana

- Messina, gli “operai” della “casetta” ricevevano compensi fino a mille euro per lo spaccio

- Lo spaccio di droga sull’asse Messina-Torregrotta, chieste 11 condanne pesanti

- Giovane detenuto fugge dal carcere, catturato a Messina in casa dei genitori

- Messina, raddoppio ferroviario... a gran velocità: gran fermento nel cantiere di Giampilieri

In provincia

- «Beatificazione per Francesco Davide Salmeri», l’istanza ecclesiastica rinnovata dall’arciprete Currò

- Sant’Agata Militello, nuovo uso dell’ex colonia di Iria: diventerà una cittadella per disabili

- Barcellona, la Polizia municipale ridotta all’osso: quattro ausiliari trasformati in vigili