Messina: un appello per salvare “Ciccio”, il cane della Stazione è molto malato

Il suo nome è Ciccio. Vive alla stazione tra le panchine e il piazzale in cui dimorano anche i clochard. Ciccio ha una storia triste. È un cane di circa dieci anni gravemente malato e bisognoso di cure. Non c'è una diagnosi medica ancora, ma è possibile notare una neoformazione evidente all’ano che palesa un problema di salute serio. Si tratterebbe infatti di un tumore dicono alcuni volontari. Pertanto se le condizioni generali lo consentono, la povera bestiola, andrebbe ricoverata ed operata. Secondo le informazioni che circolano, il povero Ciccio, sarebbe sotto la custodia di un senzatetto extracomunitario che dimora anche lui alla Stazione.

Qualcuno gli porta giornalmente da mangiare ma il cane necessita anche di assistenza. Nei giorni scorsi, esattamente il pomeriggio del 31 ottobre, l'intervento della guardia zoofila esperta Francesco Marino dell'associazione g. E. A. che si è recato sul posto con una gabbia e riuscendo a fronteggiare la diffidenza della bestiola lo ha convinto ad avvicinarsi, prendendolo. Contemporaneamente avvisati la Polizia municipale e l'Ufficio randagismo del Comune. Sul posto subito dopo sono arrivati gli addetti della società Dog Village che si occupa del servizio di accalappiacani. L'animale è stato consegnato e trasportato all'ospedale veterinario universitario all’Annunziata.

Ma un improvviso colpo di scena ha impedito di concludere la missione. Avendo un indole diffidente e abituato a vivere libero, purtroppo in pochi secondi Ciccio sarebbe sfuggito al controllo del personale, proprio mentre si trovava davanti all'ospedale. La notizia ha suscitato lo stupore di quanti si era prodigati per la nobile causa, dato che il cane necessita di cure urgenti. Nelle ore successive alla fuga sarebbe stato notato più di una volta a Ganzirri, Torre Faro, in via Consolare Pompea e anche all'Annunziata e sulla Panoramica, per ritornare nuovamente alla Stazione ferroviaria dove attualmente si troverebbe. L'episodio è stato segnalato da Marino agli uffici preposti attraverso una lettera inviata per posta elettronica. «La dinamica dei fatti - commenta la guardia ecozoofila - mi ha lasciato sbalordito. Mi domando come il cane sia sfuggito alla custodia del personale addetto di un servizio per il soccorso degli animali». Da alcune fonti fino a due giorni fa, Ciccio, si troverebbe ancora in piazza Stazione che da tempo è la sua casa.