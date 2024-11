Bracconaggio a Messina: denunciato un 50enne per cattura illegale di uccelli a S. Lucia sopra Contesse

I Carabinieri di Messina Tremestieri e del Nucleo Radiomobile, con il supporto dei militari del Nucleo CITES di Catania, specializzato nella tutela dell'ambiente e della fauna, hanno denunciato un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di bracconaggio. L’uomo è ritenuto responsabile di esercizio della caccia con mezzi vietati, ricettazione e maltrattamento di animali.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato avviato a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112, che riferiva della presenza di trappole per volatili nel quartiere Santa Lucia sopra Contesse, in una zona rurale. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno scoperto tre piccoli uccelli rinchiusi in strette gabbie fissate a pali di legno, oltre a due reti appositamente attrezzate per la cattura di volatili. All’interno di queste reti erano impigliati due cardellini, usati come “zimbelli” – richiami vivi che, con il loro canto, attraggono altri uccelli. Gli animali erano costretti in imbragature di ferro che causavano loro forti sofferenze.