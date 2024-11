«Beatificazione per Francesco Davide Salmeri», l’istanza ecclesiastica rinnovata dall’arciprete Currò

È il momento di riconoscere il giovane ministrante Francesco Davide Salmeri, beato. Dopo ben 31 anni dalla sua morte a soli 15 anni, vittima di un drammatico incidente stradale sull’A20, la comunità milazzese ritiene non più rinviabile l’assegnazione di tale riconoscimento ad un ragazzo vissuto in santità e al quale. soprattutto, viene attribuita la guarigione miracolosa di un giovane milazzese vittima pure lui qualche anno dopo di un gravissimo incidente con la moto. Il ragazzo si svegliò dopo 5 giorni di coma e dopo che la mamma, disperata, aveva messo l’immagine di Francesco, sotto il cuscino del figlio all’ospedale. Una testimonianza, sottoscritta, firmata e depositata in Curia. Ma a distanza di tanti anni il percorso di beatificazione non è stato mai avviato nonostante i tentativi dei sacerdoti che si sono avvicendati al Duomo di Santo Stefano, quello frequentato da Francesco Davide.

Adesso è il nuovo arciprete milazzese, Giuseppe Currò a ritenere che ci siano davvero tutte le condizioni affinché possa aprirsi la strada alla causa di beatificazione. Partendo da un dato incontrovertibile: la profondità cristiana di Davide, riconosciuta da tutta la città e poi dando attuazione a quegli adempimenti previsti nel lungo iter previsto dalla chiesa. Il sacerdote ha inviato una lettera al vescovo di Messina cui spetta il “nihil obsat” per dare il via al processo di canonizzazione, scrivendo a proposito di Francesco Davide Salmeri che: «Chi lo ha conosciuto personalmente ne mantiene un vivo ricordo e sono convinto che questo giovane, nella sua breve ma intensa esistenza, dimostra segni evidenti di vita coerente al suo battesimo» e concludendo con una richiesta precisa: «Le chiedo – scrive Don Currò – di poter istruire l’iter canonico per riconoscere e dimostrare la santità della vita di Francesco Davide attraverso l’esercizio delle virtù teologali».