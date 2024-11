Taormina, spacciava droga nei luoghi della movida: arrestato un 28enne

Durante un’operazione antidroga condotta a Taormina, la Polizia ha arrestato un ventottenne colto in flagrante mentre deteneva stupefacenti destinati allo spaccio. L’operazione è stata parte di una serie di controlli intensificati, disposti dal Questore di Messina Annino Gargano, finalizzati a contrastare il traffico di sostanze illecite nei principali luoghi di movida notturna della zona, in particolare a Giardini Naxos, meta frequentata sia da residenti sia da turisti. L’arresto è avvenuto quando gli agenti del Commissariato di Taormina hanno fermato il giovane per un controllo nei pressi di un locale notturno. Durante la perquisizione personale, il ventottenne è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e una dose di crack, già pronte per la vendita. Il ritrovamento ha fatto scattare una successiva perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di ulteriori 10,5 grammi di cocaina e di una piccola quantità di crack. Gli agenti hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, strumenti spesso associati all’attività di spaccio, oltre alla somma di 2.490 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita e anch'essa sottoposta a sequestro.