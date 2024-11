Messina, processo "The Family" sullo spaccio di droga a Fondo Fucile: 17 condanne e 3 assoluzioni I NOMI

Sono stati assolti Giovanni Coppolino, Sonia Longo e Domenico Allia. L’accusa aveva chiesto condanne che andavano da un massimo di 20 anni a un minimo di due anni di reclusione. Nella difesa sono stati impegnati gli avvocati Salvatore Silvestro, Tino Celi, Ignazio e Cinzia Panebianco, Tommaso Autru Ryolo, Gaetano Pino, Antonio Giacobello, Giuseppe Donato, Giuseppe Bonavita e Pietro Venuti.

Il blitz della Squadra Mobile aveva portato all’arresto di 26 persone, metà in carcere e metà ai domiciliari. Dalle indagini emerse che a Fondo Fucile c'era un gruppo, a base familiare, che gestiva un giro dello spaccio di droga, in particolare di cocaina. Una parte delle indagini si occupò anche di vicende non legate ai fatti di droga, alcune erano relative all’esecuzione dei tamponi per il Covid.