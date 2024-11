Messina accoglie la nave statunitense Medgar Evers: due settimane di sosta per rifornimenti e... turismo

Da ieri mattina, il porto di Messina ospita la nave statunitense Medgar Evers, un’unità navale logistica di supporto alla Marina militare degli Stati Uniti. Con i suoi circa 210 metri di lunghezza, la nave è ormeggiata presso la banchina Colapesce e resterà in città per un periodo di due settimane. L’obiettivo principale della sosta è consentire alla Medgar Evers di effettuare rifornimenti e piccole riparazioni tecniche, ma rappresenta anche un’occasione di scambio culturale per l’equipaggio, composto esclusivamente da personale civile.

La Medgar Evers, dedicata al famoso attivista per i diritti civili statunitense, è parte di una flotta logistica che assiste la Marina militare con funzioni di supporto, trasporto di materiali e approvvigionamenti. Questa tipologia di nave non ospita personale militare a bordo, ma unicamente civili altamente qualificati nelle operazioni logistiche e tecniche.

Durante la sosta a Messina, oltre a provvedere alla manutenzione della nave, il personale civile avrà modo di visitare le attrazioni della città e immergersi nella cultura locale. Per Messina, infatti, queste soste rappresentano anche un importante stimolo economico, con l’equipaggio che contribuirà a rivitalizzare il commercio e la ristorazione locale.