Rassegna stampa 05-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Comune di Messina: Currò lascia e il sindaco cambia... In Giunta entra Nino Carreri?

Ex Provincie, in Sicilia c'è il patto sull'elezione diretta

PONTE SULLO STRETTO

Ponte sullo Stretto, sette giorni al... Via

IN CITTA'

“Andrea s’è ucciso per il dolore silenzioso”. Anche a Messina l’inno alla vita de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

IN PROVINCIA

«Nessuno sversamento nel terreno». Il Consorzio respinge tutte le accuse sull’arsenico a Nizza

Il Comune di Patti vuole fare cassa: ecco i nuovi immobili da vendere

Fiumarella, entro venti mesi le opere di riqualificazione del rione di Milazzo