Il "Marchio dell'ospitalità italiana" al Marina del Nettuno di Messina

C' è anche il ristorante Marina del Nettuno di Messina tra le 22 imprese turistiche siciliane insignite da Unioncamere Sicilia con il prestigioso riconoscimento "Isnart Marchio dell'ospitalità italiana". A consegnare a Palermo il premio è stato il presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace. Le aziende che hanno ottenuto quello che rappresenta di fatto un marchio di assoluto prestigio rispondono a precisi requisiti di qualità, di reputazione e di legame con l' identità del territorio. A ritirare il premio per il Marina del Nettuno Clorinda Citarella. Presente all' appuntamento l' assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo che ha sottolineato che lo Svimez stima una crescita dell' economia Siciliana del +2, 3%. Il Marina del Nettuno sorge all' interno dell' omonimo porticciolo turistico che ha confermato quest' anno la bandiera blu in tema di buone pratiche ambientali dalla Foundation for Environmental education, istituzione no profit che ha sede in Danimarca.