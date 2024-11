Fiumarella, entro venti mesi le opere di riqualificazione del rione di Milazzo

Era forse l’intervento più atteso di questa consiliatura perché, oltre ad interessare la periferia, già coinvolta da diverse azioni promosse dall’Amministrazione, punta a rivoluzionare quello che è uno dei quartieri da sempre ritenuto più degradato di Milazzo: Fiumarella, il rione che accoglie il più grande agglomerato di alloggi dello Iacp.

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma che il finanziamento di 1 milione e 600 mila euro è stato accolto e il sindaco Pippo Midili ha firmato la convenzione con il Capo Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che disciplina gli adempimenti per la completa realizzazione della rigenerazione dell’area urbana di Fiumarella. Le risorse verranno messe tutte a disposizione dallo Stato. Il Comune di Milazzo, a seguito dello scorrimento della graduatoria, rientra tra gli enti beneficiari del finanziamento per dar corso al progetto di riqualificazione sociale, culturale ed edilizio dell’area degradata di Fiumarella.

Entro 20 mesi dovranno essere ultimati e collaudati i lavori. Adesso quindi occorrerà scandire i tempi. Prima la redazione della progettazione esecutiva poi l’appalto dei lavori e il loro concreto avvio.