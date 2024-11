La nuova pianta organica di Messina Servizi: parere positivo di CISL e ORSA

Fit CISL e ORSA hanno espresso parere positivo in merito alla pianta organica approvata alla Messina Servizi Bene Comune. Il significativo aumento della forza lavoro presente nel progetto aziendale, condiviso da tutte le organizzazioni sindacali, prevede una parallela riorganizzazione del lavoro volta a un miglioramento dei servizi da garantire ai cittadini - dichiarano i Segretari di Fit CISL Lillo D'Amico e dell'ORSA Mariano Massaro.

Durante la trattativa abbiamo chiesto alla Direzione Aziendale se l'ambizioso progetto, che prevede significative assunzioni entro la fine dell'anno, è sostenuto da reale disponibilità economica in bilancio. Le rassicurazioni della Direzione Aziendale e del Consiglio di Amministrazione sono state dettagliate e lasciano trasparire una solidità economica che nell'organizzazione di un servizio essenziale è imprescindibile.

In merito alla vertenza contrattuale per gli operatori che guidano i costipatori per il riconoscimento del 3 livello l'azienda ha preso l'impegno di trovare lo strumento adatto che contemperi il riconoscimento di un diritto ma che nello stesso mantenga l'equilibrio di bilancio nel tempo.

Bisogna prendere atto che un'azienda partecipata, inizialmente dotata di un capitale sociale limitato rispetto ad altre realtà similari, con sobrietà e senza eccessiva propaganda strumentale, ha saputo sistemare i conti e rilanciare il servizio che oggi si concretizza con l'aumento esponenziale della raccolta differenziata e con l'internalizzazione della cura del verde.

Alla base degli obiettivi raggiunti ci sono l'impegno e la professionalità dei lavoratori e la collaborazione costruttiva del fronte sindacale che ha avuto la possibilità di confrontarsi con una controparte aziendale arguta che saputo creare empatia, percependo i lavoratori come preziosa risorsa da valorizzare, non come avversario da opprimere in nome della produzione.