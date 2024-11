Milazzo, molo Venti Luglio: dopo sei anni ripartono i lavori da 26 milioni

Riprendono i lavori per la realizzazione del molo XX Luglio . Dopo ben sei anni di attesa, l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto ha consegnato all’ATI Sostenia s.r.l. – Megares s.r.l. i lavori per il completamento delle banchine commerciali del porto di Milazzo nel tratto compreso fra l’esistente banchina XX Luglio e il molo di sottoflutto. La rescissione contrattuale per inadempimento dell’impresa appaltatrice era avvenuto infatti nel 2018 quando erano state completate le opere al 70%.

Inoltre, a causa della subentrata indisponibilità dell’unica e vicina discarica di Valdina, nel 2011 fu redatta una perizia di variante che ottemperava alle prescrizioni ambientali. Gli originari lavori avviati nel 2011 hanno così avuto completa ripresa nel 2013 e nel 2016 è stato conclusa la fase di realizzazione di escavo dei fondali. Nello stesso anno emersero in corso d’opera alcune problematiche per il consolidamento del materiale dragato e riposto in vasca di colmata e, pertanto, si rese necessaria una ulteriore perizia di variante per la conclusione dell’intervento che, tuttavia, non venne attuata perché – come ricorda l’Autorità di sistema portuale in una nota – l’impresa, pur diffidata, non si presentò per riprendere i lavori.