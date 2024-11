Milazzo, inaugurato il quinto parco inclusivo del comune mamertino

Tanti cittadini questa mattina hanno partecipato all’inaugurazione del quinto parco inclusivo realizzato in città nell’ultimo triennio. Stavolta la location è stata quella di San Pietro, in piazza Campanile dove era presente una struttura obsoleta e poco frequentata. Il parco è stato realizzato grazie anche al contributo economico della Raffineria che prevedeva anche la realizzazione di un campo da padel che però sarà allestito in altra zona della città. Alla cerimonia hanno presenziato alcuni rappresentanti dell’azienda petrolifera, assessori e consiglieri comunali. “Tanti bambini che giocano felici ti ripagano del lavoro e delle amarezze (per le polemiche ndr) – ha detto il sindaco Pippo Midili dopo la benedizione di padre Luca Tuttocuore -. Milazzo ha un futuro, grazie a loro ed a chi crede in questa città. Un doveroso ringraziamento a Padre Luca ed alla comunità di San Pietro, a Ram per il contributo al miglioramento di questa parte del territorio, al personale del Comune di Milazzo per il lavoro prestato”.