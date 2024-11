Addio a Sebastiano Russotti, l'ingegnere visionario che ricostruì Messina dopo il terremoto

«La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte». È il motto della “Russotti Gestioni Hotel Spa” ed era lo slogan amato dall’ingegnere Sebastiano Russotti, spentosi ieri, all’età di 90 anni, fondatore e presidente onorario dell’importante società per azioni che ha sede a Milano e opera nel settore dell’imprenditoria alberghiera e in quello dell’edilizia pubblica e privata, il “core business” della “F.lli Russotti”, la società madre fondata a Messina all’indomani del devastante terremoto del 1908, che ha legato il proprio nome ad alcune delle opere più significative realizzate nei decenni.

Domani, alle 10, nella chiesa di San Giuseppe, in via Cesare Battisti, saranno celebrati i funerali. La “Fratelli Russotti” fu protagonista della rinascita di Messina in occasione della seconda ricostruzione della città, a seguito dei bombardamenti della Guerra mondiale, distinguendosi sempre per l’impiego delle tecnologie più avanzate, la qualità dei suoi team di progettazione, lo standard e la compatibilità ambientale dei materiali impiegati, l’efficienza dell’organizzazione aziendale.