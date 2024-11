Violento incidente in tangenziale a Messina: ferito il giovane conducente

Un ventenne è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto la scorsa notte sulla tangenziale nei pressi dello svincolo di Boccetta. L'incidente si è verificato intorno alle 3.15. Il giovane era su una Fiat 500X che procedeva in direzione Catania quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il guardrail, compiendo diversi testa coda.

È stato soccorso dal personale di un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi dell'incidente.