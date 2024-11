Patti, due denunciati per guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Elevate diverse contravvenzioni al codice della strada

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato i controlli del territorio. Sono stati pertanto predisposti mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, con posti di controllo predisposti anche nelle ore notturne, sono stati controllati oltre 50 veicoli e più di 80 persone, con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, anche per condotte di guida che mettono in pericolo la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. All’esito dei controlli, i Carabinieri hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Patti, diretta dal Procuratore dott. Angelo Cavallo, un 58enne per guida in stato di ebrezza alcolica, nonché un 38enne per guida sotto l’influenza dell’alcol ed in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.