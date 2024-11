Messina, controlli autovelox in autostrada: ecco dove e quando

La Polizia Stradale di Messina ha comunicato le tratte autostradali interessate dai controlli di velocità previsti per la settimana dal 4 al 10 novembre 2024. Questi controlli, destinati a contrastare l'eccesso di velocità e a migliorare la sicurezza stradale, rappresentano un appello alla prudenza rivolto agli automobilisti, invitati a rispettare i limiti per ridurre il rischio di incidenti.

Le sanzioni

Le sanzioni previste per chi non rispetta i limiti variano in base all’entità dell’infrazione:

Fino a 10 km/h oltre il limite: multa da 42 a 173 euro.

Tra 10 e 40 km/h oltre il limite: multa da 173 a 694 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente.

Tra 40 e 60 km/h oltre il limite: multa da 543 a 2.170 euro, 6 punti in meno sulla patente e sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Oltre 60 km/h sopra il limite: multa da 845 a 3.382 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva in un biennio, la patente viene revocata.

Le sanzioni sono più severe per i neopatentati e per i conducenti professionali. In particolare, si presterà attenzione alla velocità dei veicoli commerciali e di trasporto persone, come autobus e mezzi pesanti, grazie all'ausilio dei dati forniti da cronotachigrafi e tachigrafi digitali installati a bordo.