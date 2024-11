Arcidiocesi Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, nominati due nuovi canonici: Giuseppe Brancato e Roberto Romeo

Il Capitolo protometropolitano della Basilica cattedrale Santa Maria Assunta di Messina si arricchisce con la nomina di due nuovi canonici: si tratta di Giuseppe Brancato (effettivo) e Roberto Romeo (onorario) e col ripristino del canonico teologo affidato a mons. Giuseppe Costa, ordinario di Sacra Scrittura.

Con queste tre nomine si completa così l’organico del collegio, guidato dal Decano, mons. Gaetano Tripodo, e formato da 12 canonici effettivi e quattro onorari, deputati ad assolvere le funzioni liturgiche principali della cattedrale, chiesa dell’arcivescovo; è stato mons. Giovanni Accolla a provvedere a questa e ad altre nomine diocesane: mons. Roberto Romeo, delegato dell’arcivescovo per la Cattedrale, al quale è stato conferito anche l’incarico di assistente ecclesiastico della confraternita Santissima Annunziata dei Catalani, mons. Giò Tavilla, costituito postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio don Antonio Musumeci, il sacerdote Carmelo Salis vicario foraneo per il vicariato di Milazzo e Santa Lucia del Mela. Nuovo turnover in alcune parrocchie: don Domenico Manuli affiancherà, in qualità di vicario, don Luciano Zampetti nella parrocchia Santa Maria dell’Arco; a lui anche l’incarico cappellano designato dell’ospedale Papardo, ricoperto ad oggi da don Francesco Venuti. Padre Alessandro Sframeli guiderà la parrocchia di Santa Maria di Loreto e San Giuseppe a Cardà e San Salvatore a Roccavaldina, mentre alla guida delle comunità di San Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario a Tripi e di San Gaetano a Campogrande di Tripi arriva padre Marcel Desirè Haba; al sacerdote anche la cura, in qualità di rettore, della chiesa ex conventuale di Maria SS. Del Carmelo a Casale di Tripi. Padre Giampiero Lunetto è il nuovo vicario parrocchiale anche nella comunità Santa Maria di Gesù di provinciale guidata dai religiosi del Preziosissimo Sangue; stesso incarico nella parrocchia di San Domenico per il neo sacerdote domenicano padre Francesco Giannone e in quella dei Santi Paolo Apostolo e Giobbe a Cannistrà e San Paolo - Barcellona per Daniel Johnathan Mba Ngobo. Nominati anche altri due nuovi assistenti ecclesiastici - mons. Letterio Maiorana per la confraternita della Santissima Trinità di Forza D’Agrò e don Giuseppe Triglia per il Comvegni di cultura Maria Cristina di Savoia - e don Rocco Zappia in qualità di cappellano della casa Madonna della Lettera delle Piccole Sorelle dei Poveri.