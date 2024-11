Sulla nave traghetto per parlare... del Ponte: stasera alle 20,30 Scirocco su Rtp

Per parlare di Ponte (ma non solo) saliremo a bordo di quello che per ora rappresenta l'unico collegamento tra le due sponde, la nave traghetto. Torna alle 20,30 Scirocco il talk di Rtp. Ospiti della puntata l' amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, il presidente di Sicindustria Pietro Franza (amministratore delegato del gruppo Caronte & Tourist), il segretario generale della Cisl Nino Antonino Alibrandi, il neo segretario del Pd Armando Hyerace, l' ex consigliere comunale da sempre militante dei movimenti no ponte Gino Luigi Sturniolo. Ad alimentare il dibattito, come al solito, le domande degli studenti.