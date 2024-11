Rassegna stampa 01-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Il racconto degli studenti messinesi a Valecia: «Stiamo bene ma la paura rimane»

- Messina, il calendario dei carabinieri: quei dodici racconti che parlano ai giovani di legalità e inclusione

IN PROVINCIA

- Barcellona, accuse false di maltrattamenti al marito. Ora è la moglie imputata per calunnia

- Taormina, il caso Polizia locale finisce al Tar: Lo Presti scende in campo e i legali sparano a zero