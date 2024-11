Proseguono i controlli della Guardia costiera a Lipari, sequestri e sanzioni contro la pesca abusiva

Nel corso dell’ultima settimana di Ottobre, militari dipendenti di questo Comando, sono stati impiegati in una complessa attività di vigilanza pesca nelle acque dell’arcipelago Eoliano.

L’attività posta in essere, articolata su diverse giornate, ha portato al sequestro amministrativo di quattro nasse e circa 200 metri di rete tramaglio utilizzate per svolgere attività di pesca in luoghi vietati. Sono inoltre state elevate sanzioni amministrative per 5.000 euro e sequestrati sedici Fad (Fishing Aggregative Devices) realizzati in modo non conforme e in materiale non biodegradabile, tali da recare un potenziale pregiudizio per l’ambiente marino.

L’operazione appena conclusasi si inserisce nel più ampio alveo delle attività svolte dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, per la vigilanza sulla filiera ittica ed in materia di tutela dell’ambiente marino.