Palermo, don Francesco Carmelita (originario di Milazzo) colpito al volto da un uomo che cercava soldi

Un grave episodio è avvenuto ieri, giovedì 31 ottobre, nella chiesa di San Francesco di Paola a Palermo. Aggredito il parroco milazzese Francesco Carmelita. È accaduto ieri nella sacrestia della chiesa di San Francesco di Paola di Palermo, dove padre Carmelita da qualche settimana è stato nominato parroco.

Carmelita, che è anche Correttore Provinciale dell’ordine dei Minimi, ha subito un’aggressione da parte di un uomo che era entrato in chiesa con l’intento di avere soldi. Il sacerdote milazzese è stato colpito al volto mentre cercava di spiegare che in quel momento non era di grado di aiutarlo.

In ospedale sono state riscontrate lievi lesioni all'orecchio e alla mandibola. Ha sporto denuncia ai carabinieri

"Sono stato costretto - queste le parole di don Carmelita rilasciate a Palermo Today - a sporgere denuncia ai carabinieri per tutelare me e il resto della nostra comunità religiosa, ma nel mio cuore non c'è alcun risentimento e prego perché il Signore possa illuminarlo". (g.p.)