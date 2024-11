Messina, auto contro un albero sulla circonvallazione: ferito un 20enne

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6 sulla via Principe Umberto nei pressi della clinica Cristo Re. Secondo una prima ricostruzione un'auto, per cause che sono ancora da accertare, è finita fuori strada andando a sbattere contro un albero. Ferito un giovane di 20 anni che era alla guida del mezzo che è stato portato all'ospedale Piemonte per accertamenti. Nessuno con lui a bordo dell'auto. Sono intervenuti i vigili urbani della sezione infortunistica diretti dall'ispettore Giovanni Arizzi. Si tratterebbe di un incidente autonomo.

IN AGGIORNAMENTO