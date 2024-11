Messina, il calendario dei carabinieri: quei dodici racconti che parlano ai giovani di legalità e inclusione

Affronta temi legati all’attualità come il bullismo, la violenza di genere, la salvaguardia dell’ambiente, la solitudine per lanciare un messaggio di inclusione e legalità. Parla ai giovani il calendario storico dei carabinieri, che è stato presentato anche a Messina. Apprezzato in tutto il mondo, il calendario storico è tradotto in otto lingue e due dialetti e ha una tiratura di 1.200.000 copie. Il colonnello Lucio Arcidiacono, comandante provinciale, ha spiegato le novità dell’edizione 2025 del calendario che torna con una veste rinnovata sia dal punto di vista grafico, grazie alle immagini di Marco Lodola, artista del Futurismo e della pop art italiana, che da quello letterario per il contributo di Maurizio de Giovanni, scrittore napoletano dalla cui penna sono usciti personaggi di successo come “Mina Settembre”, “Il Commissario Ricciardi” e “I bastardi di Pizzofalcone”. Il focus dell’edizione di quest’anno è “I carabinieri ed i giovani”. Attraverso parole e immagini che accompagnano le 12 tavole, lo scrittore ha immaginato delle lettere che un maresciallo dei carabinieri vedovo scrive al figlio per superare il muro della mancanza di comunicazione e il dolore per la morte della moglie. Attraverso i racconti del suo lavoro parla al figlio, lasciandogli le lettere tra le foto della madre che il giovane ama guardare, per avviare un dialogo sul bullismo, l’ambiente, il rispetto del prossimo, la solitudine sociale.