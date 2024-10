Trasporti a Messina: ancora disponibili circa 1000 abbonamenti MoveMe. La soglia dei 21mila è vicina

La campagna promozionale MoveMe viaggia a gonfie vele. Sono quasi 21 mila i messinesi che, nel giro di un mese e mezzo, hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa voluta dal Comune di Messina e dall’Azienda Trasporti di Messina per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici. A disposizione sono ormai rimasti circa 1000 abbonamenti agevolati e Atm spa invita i cittadini ad approfittare di questa disponibilità limitata per acquistare l’abbonamento e non perdere l’opportunità di viaggiare per un anno intero su bus e tram, in tutte le fasce orarie, al costo di soli 50 euro.

“Ogni giorno arrivano centinaia di richieste e la soglia dei 21mila abbonamenti è ormai vicinissima”, spiega il presidente Giuseppe Campagna, il quale aggiunge: “Invito chi, per vari motivi, non è riuscito a richiedere l’abbonamento a farlo già nelle prossime ore, perché una volta chiusa la piattaforma non sarà più possibile abbonarsi a prezzo agevolato e l’abbonamento annuale tornerà a costare 250 euro”.