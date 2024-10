Risanamento a Messina: Siracusano (FI): "Avanti con la bonifica della zone degradate"

"Continuano in tutta Messina le opere di bonifica e di risanamento di ampie zone degradate o inquinate della città.

Tanti cantieri, ben 7 avviati nel 2024 e che diventeranno 12 entro la fine dell'anno, nuove abitazioni acquistate o realizzate, baracche finalmente demolite, interventi per riqualificare interi quartieri.

Tutte iniziative possibili grazie alla legge sul risanamento e contro le baraccopoli, approvata in Parlamento grazie al costante impegno di Forza Italia, che nel 2021 ha stanziato 100 milioni di euro per raggiungere importanti obiettivi.

Oggi un altro pezzo di questo articolato puzzle. In mattinata sono stati consegnati all'impresa Cericola i lavori di bonifica di Fondo Basile, resi necessari per la rimozione delle sostanze inquinanti ritrovate nel suolo e nel sottosuolo.

Gli interventi di bonifica ne consentiranno l'eliminazione per poi procedere, a operazione ultimata, alla realizzazione di 60 unità abitative.

Risposte concrete per il territorio e per tanti messinesi abbandonati per decenni e ai quali finalmente si sta restituendo la dignità di cittadini.

Ringrazio per l'impegno costante e positivo il commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina, il presidente Renato Schifani, e il sub commissario, Marcello Scurria". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.