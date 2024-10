Messina, rapina e furto aggravato in due supermercati: arrestato in flagranza un 48enne

Un quarantottenne messinese è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di rapina impropria e furto aggravato continuato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato a Tremestieri, nei pressi di un supermercato, dagli agenti delle Volanti impegnati nei controlli di routine sul territorio.

La dinamica dei fatti

La segnalazione, giunta in Sala Operativa, ha permesso alla Polizia di intervenire tempestivamente dopo un primo furto commesso in un supermercato di Contesse. Qui l’indagato, dopo aver sottratto prodotti per un valore di quasi 200 euro, aveva cercato di uscire dal punto vendita evitando le casse. Scoperto dal personale, aveva inizialmente riconsegnato la merce, ma non prima di aver minacciato i dipendenti per garantirsi la fuga.

Le telecamere del supermercato hanno ripreso l’uomo nel tentativo di allontanarsi, fornendo agli agenti delle Volanti immagini chiare delle sue fattezze, dell’abbigliamento, nonché degli accessori, come una borsa della spesa e uno zaino, che si sono rivelati fondamentali per la sua identificazione poco più tardi a Tremestieri.